В суде раскрыли тайну пропавшей годовалой девочки под Новгородом

Стали известны показания родителей годовалой девочки из города Холм под Новгородом, которая пропала без вести, пишет КП.

Ранее следователи нашли в печи их дома кости, которые могли принадлежать малышке. экспертиза показала, что останки принадлежат животному. Во время допросов задержанные мать ребенка и ее сожитель начали давать показания друг против друга.

Женщина утверждает, что пока она была в бане, ее возлюбленный убил ее дочь. Она уточнила, что ребенок раздражал отчима.

«Она считает, что тот расправился с ребенком из-за того, что девочка мешала их интимной жизни, девочка всегда лежала вместе с ними», – уточнил источник.

Реклама

Мужчина же заявил, что ребенка убила сама женщина. По его словам, она отлучалась, а потом пришла сильно нервная. При этом мать якобы сама заявила ему, что задушила ребенка и спрятала труп. Он уточнил, что женщина часто оставляла детей одних, пила и даже сама была готова сдать ребенка в приют, но девочку не взяли.

Оба родителя прошли полиграф. Однако он не показал, кто из них говорит правду. Поиски ребенка продолжаются. Вероятных злоумышленников поместили в СИЗО.