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Четверг, 30 июня, 2022

В Спасском районе прошли оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл»

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Татьяна Проводина

В Спасском районе прошли оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл»

Фото с сайта ГИБДД по Рязанской области

29 июня сотрудники ГИБДД вместе с участковыми уполномоченными полиции Спасского районного отдела МВД провели оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».

Цель — выявление и пресечение нарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями мототранспорта, — сообщает областная Госавтоинспекция.

Во время мероприятия выявлено 12 административных нарушений, в том числе в трёх случаях — отсутствие права управления ТС. В одном случае мототранспортом управлял подросток.

В ходе мероприятия задержали и поместили на спецстоянку 3 ТС. Обнаружились и такие нарушения, как управление незарегистрированным ТС и нарушение правил применения мотошлема.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.

30 июня стало известно о дорожной аварии в Сасовском районе с участием мотоциклиста.

Спасск мероприятия Мотоцикл
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