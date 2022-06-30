В Спасском районе прошли оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл»

29 июня сотрудники ГИБДД вместе с участковыми уполномоченными полиции Спасского районного отдела МВД провели оперативно-профилактические мероприятия «Мотоцикл».

Цель — выявление и пресечение нарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями мототранспорта, — сообщает областная Госавтоинспекция.

Во время мероприятия выявлено 12 административных нарушений, в том числе в трёх случаях — отсутствие права управления ТС. В одном случае мототранспортом управлял подросток.

В ходе мероприятия задержали и поместили на спецстоянку 3 ТС. Обнаружились и такие нарушения, как управление незарегистрированным ТС и нарушение правил применения мотошлема.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.

30 июня стало известно о дорожной аварии в Сасовском районе с участием мотоциклиста.