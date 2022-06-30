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Четверг, 30 июня, 2022

Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Сасовском районе

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Татьяна Проводина

Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Сасовском районе

Фото Госавтоинспекции Рязанской области

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Сасовском районе.

Дорожная авария произошла 29 июня около 17:30 на 42-ом километре дороги Шацк – Сасово – Касимов. Предварительную информацию сообщили в ГИБДД.

30-летний житель Сасово, управляя мотоциклом «Кавасаки», столкнулся с едущим впереди в попутном направлении ВАЗ 2107. За рулём автомобиля находился 51-летний водитель. Предварительно, мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди ТС.

Водитель мотоцикла был травмирован, его отправили в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

Мотоциклист пострадал в Сасовском районе
Мотоциклист пострадал в Сасовском районе
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