Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Сасовском районе

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Сасовском районе.

Дорожная авария произошла 29 июня около 17:30 на 42-ом километре дороги Шацк – Сасово – Касимов. Предварительную информацию сообщили в ГИБДД.

30-летний житель Сасово, управляя мотоциклом «Кавасаки», столкнулся с едущим впереди в попутном направлении ВАЗ 2107. За рулём автомобиля находился 51-летний водитель. Предварительно, мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди ТС.

Водитель мотоцикла был травмирован, его отправили в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.