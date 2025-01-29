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Происшествия

В Солотче горела баня, в Рязанском районе — автомобиль

Алексей Самохин

За прошедшие сутки на территории Рязанской области ликвидировали 2 техногенных пожара, пострадавших нет. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

28 января в поселке Солотча города Рязани огнеборцы ликвидировали пожар в бане. К ликвидации привлекалось 2 единицы техники и 6 человек. Предварительно, пожар начался по электротехнической причине.

В тот же день в селе Высокое Рязанского района 2 человека и 6 единиц техники ликвидировали загорание автомобиля. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.

В Солотче горела баня, в Рязанском районе — автомобиль За прошедшие сутки на территории Рязанской области ликвидировали 2 техногенных пожара, пострадавших нет.

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