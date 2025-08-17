В Сочи за день во время джиппинга два человека погибли, десятки пострадали 

В Сочи за день произошло два серьёзных происшествия во время джиппинга. В результате погибли два человека, ещё десятки получили травмы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Первый инцидент произошёл днём в селе Красная Воля. УАЗ, полный туристов, перевернулся при подъёме в гору. Пострадали четверо человек, их в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Погибших в этом случае нет.

Второе ЧП случилось вечером. Джип не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и врезался в ограждение. Два человека погибли на месте, ещё семерых госпитализировали.

— Сегодня вечером в Лазаревском районе в с. Третья рота г. Сочи водитель УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение, — сообщает региональное управление МВД России.

Во время аварии погибли 24-летний мужчина и 16-летний парень. Пострадали шесть пассажиров и 35-летний водитель.

На местах аварий продолжают работать экстренные службы. По предварительным данным, организаторов джиппинга могут привлечь к ответственности.