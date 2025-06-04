В шести рязанских школах создадут агротехнологические классы

В Рязанской области утверждён перечень школ, на базе которых будут созданы агротехнологические классы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

В список вошли:

1. Дмитриевская основная общеобразовательная школа (Касимовский округ),

2. Кораблинская школа №1 (город Кораблино),

3. Рязанская СШ (село Тюшево Рязанского района),

4. Сараевская СОШ (посёлок Сараи),

5. Казачинская СШ (село Казачья Слобода Шацкого района),

6. Школа №3 города Рыбное.

Обучение в этих классах начнётся уже в новом учебном году. Главная задача — подготовка кадров для агропромышленного комплекса Рязанской области.