В шести рязанских школах создадут агротехнологические классы

В Рязанской области утверждён перечень школ, на базе которых будут созданы агротехнологические классы. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
В список вошли:
1. Дмитриевская основная общеобразовательная школа (Касимовский округ),
2. Кораблинская школа №1 (город Кораблино),
3. Рязанская СШ (село Тюшево Рязанского района),
4. Сараевская СОШ (посёлок Сараи),
5. Казачинская СШ (село Казачья Слобода Шацкого района),
6. Школа №3 города Рыбное.
Обучение в этих классах начнётся уже в новом учебном году. Главная задача — подготовка кадров для агропромышленного комплекса Рязанской области.
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