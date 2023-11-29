В Шацком районе выявили факт незаконной рубки 261 дерева

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» и сотрудниками регионального Управления ФСБ пресекли деятельность в сфере незаконной лесозаготовки.

Полицейские получили информацию, что в лесном массиве на территории Шацкого района Рязанской области была совершенна рубка деревьев породы сосна, дуб и липа, на которую не было получено соответствующего разрешения. Выехав на место и обследовав делянку, оперативники установили, что незаконно вырублено и вывезено 261 дерево.

По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, превысил 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что организовал незаконную деятельность в области лесозаготовок 58-летний глава одного из муниципальных образований Шацкого района. Мужчина, используя служебное положение, под видом осуществления противопожарной деятельности нанял бригаду рабочих для заготовки древесины. Последние, не будучи осведомленными в противозаконности указаний, предполагая, что совершают противопожарные мероприятия, в лесном массиве вблизи деревни Спасск Шацкого района осуществили рубку 261 дерева с последующей транспортировкой на лесозаготовительное предприятие.

Следователем следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» в отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной деятельности.