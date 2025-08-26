Вторник, 26 августа, 2025
12.2 C
Рязань
Общество

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/prokrzn

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров. Соответствующие приказы подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 25 августа 2025 года.

На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков.

Дмитрий Лахтиков родился в 1986 году. В 2008 году окончил Рязанский филиал «Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «юриспруденция». С октября 2010 года работает в органах прокуратуры.

Замещал должности помощника прокурора Шиловского района, заместителя Луховицкого городского прокурора Московской области, заместителя прокурора Октябрьского района Рязани, прокурора Пителинского района. С ноября 2022 года работал Касимовским межрайонным прокурором Рязанской области.

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков. На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.

На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.

Алексей Викторович родился в 1986 году. В 2008 г. окончил ФГОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности «юриспруденция». С 2008 по 2012 год служил в подразделениях УФСИН России по Тамбовской области, с 2013 по 2017 год работал старшим следователем Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области. В органах прокуратуры работает с января 2017 года.

Замещал должности помощника прокурора Ермишинского района, заместителя прокурора Шацкого района. В марте 2024 года назначен на должность заместителя прокурора Железнодорожного района Рязани.

В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков. На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

15 пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе выписаны из стационаров

В списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах проходят лечение 25 человек.
Культура и события

«Битва поэтов» между молодыми поэтами состоится в Рязани

Литературное состязание пройдет в три тура. В первом авторы прочитают любые стихотворения собственного сочинения, во втором – на заданную заранее тему. Третий тур – финальный экспромт.
Общество

В Рязани открылась ярмарка в честь Дня города

Свою продукцию представили фермеры, мастера и ремесленники из Рязани, а также Шиловского, Кадомского, Скопинского, Сапожковского и Рыбновского районов.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП в центре Рязани, в котором пострадал мотоциклист

В результате ДТП мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Общество

Акцию протеста с требованием увеличить число избирательных участков в России провели граждане Молдовы, проживающие в Рязани

Граждане Молдовы, проживающие в Рязанской области, борются за свое конституционное право — право голоса на предстоящих выборах на Родине.
Общество

Свадьба-перфоманс состоится на фестивале КВН «Поющий Косопуз» в День города

Две пары, сотни зрителей, лучшие юмористы и официальная церемония бракосочетания. В ролях регистраторов – столичные КВН-щики и, конечно, директор ГБУ «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова.
Экономика и бизнес

В Рязанском медколледже запустили спецкурс при поддержке Корпорации развития «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

18 абитуриентов подписали договоры на внебюджетное обучение 26 августа. Программа включает теоретическую подготовку и практические занятия на базе «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».
Транспорт и дороги

Движение по улице Коломенской в Рязани закроют до 11 сентября

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.