В Шацком и Клепиковском районах назначили новых прокуроров. Соответствующие приказы подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 25 августа 2025 года.

На должность прокурора Шацкого района Рязанской области назначен старший советник юстиции Дмитрий Лахтиков.

Дмитрий Лахтиков родился в 1986 году. В 2008 году окончил Рязанский филиал «Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности «юриспруденция». С октября 2010 года работает в органах прокуратуры.

Замещал должности помощника прокурора Шиловского района, заместителя Луховицкого городского прокурора Московской области, заместителя прокурора Октябрьского района Рязани, прокурора Пителинского района. С ноября 2022 года работал Касимовским межрайонным прокурором Рязанской области.

На должность прокурора Клепиковского района Рязанской области назначен советник юстиции Алексей Васильев.

Алексей Викторович родился в 1986 году. В 2008 г. окончил ФГОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности «юриспруденция». С 2008 по 2012 год служил в подразделениях УФСИН России по Тамбовской области, с 2013 по 2017 год работал старшим следователем Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области. В органах прокуратуры работает с января 2017 года.

Замещал должности помощника прокурора Ермишинского района, заместителя прокурора Шацкого района. В марте 2024 года назначен на должность заместителя прокурора Железнодорожного района Рязани.