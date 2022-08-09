В Севастополе вычислили героя видео о прилюдном сексе в караоке

Севастопольская полиция завело административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Видео этого инцидента распространяется в социальных сетях: судя по ролику, девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у многочисленных посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.
Полиция после недолгих поисков задержала участника скандального видео – 32-летнего мужчину, он признал, что был «изрядно» пьян». При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия «не осознавал».
Сам факт «потянул» на административное дело, а вот публикация видео коитуса стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».
По заявлению полиции, устанавливаются «лица, распространившие материалы, имеющие признаки порнографических».