В Севастополе вычислили героя видео о прилюдном сексе в караоке

Севастопольская полиция завело административное дело в отношении молодого человека, прилюдно занявшегося сексом на барной стойке караоке-бара, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Видео этого инцидента распространяется в социальных сетях: судя по ролику, девушка вступила в половой акт с молодым человеком на виду у многочисленных посетителей заведения, снимавших происходящее на смартфоны.

Полиция после недолгих поисков задержала участника скандального видео – 32-летнего мужчину, он признал, что был «изрядно» пьян». При этом, по его утверждению, с девушкой он не знаком, а свои действия «не осознавал».

«В отношении одного из участников инцидента, 32-летнего мужчины, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Устанавливается местонахождение второй участницы происшествия», — говорится в релизе.

Сам факт «потянул» на административное дело, а вот публикация видео коитуса стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

По заявлению полиции, устанавливаются «лица, распространившие материалы, имеющие признаки порнографических».