В Рязанской области нашли первые следы летающих ящеров

- Advertisement -

В Шацком районе Рязанской области обнаружили останки летающих ящеров, обитавших в центральной части Русской равнины в меловой период. Об этом сообщает ТАСС.

О находках, сделанных в карьере Малый Пролом, рассказал Алексей Водорезов заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования Рязанского госуниверситета (РГУ) им. Есенина.

Ранее в этом ж месте нашли зубы акулы, жившей 100 миллионов лет назад.

По словам Водорезова, зубы летающей рептилии обнаружили впервые.

— Вместе с коллегами из других стран мы пришли к выводу о том, что они принадлежали летающим ящерам орнитохейрусам — их зубы очень тонкие, длинные, немного изогнутые, — рассказал учёный.

Рязанец отметил, что размах крыльев этого ящера достигал 9 метров. Останки находили под Тамбовом, Саратовым, но так близко к Москве — впервые.

Всего найдено шесть зубов птерозавра. Российские учёные изучают их с коллегами из США, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Швеции и Австралии.