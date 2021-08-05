В Рязани планировать реконструировать аэропорты «Протасово» и «Турлатово»

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Рязанские аэропорты «Протасово» и «Турлатово» хотят реконструировать. Такие планы содержит в себе программа комплексного развития инфраструктуры Рязани на 2021 — 2026 годы.

Документ опубликовали 4 августа. Согласно ему, аэропорт гражданской авиации «Турлатово» будет обслуживать пассажиров воздушного такси. Также там будут проходить тренировки экипажей малой авиации.

Военный аэродром «Протасово», который на данный момент законсервирован, хотят реконструировать. Оттуда могут запустить международные рейсы. Он станет запасным в структуре Московского воздушного узла.