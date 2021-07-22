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Четверг, 22 июля, 2021
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В Рязани нашли наркопритон в гараже

7info
В Рязани нашли наркопритон в гараже
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На проезде Яблочкова в Рязани полицейские обнаружили наркопритон в гараже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В притоне регулярно собирались наркоманы. Во время визита оперативников в гараже находились четыре человека, в том числе и 43-летний владелец. Все четверо — в состоянии наркотического опьянения. У хозяина нашли сверток с синтетическим наркотиком. Полицейские изъяли предметы, использовавшиеся для потребления «синтетики» и марихуаны.

Уголовное дело на рязанца завели по ч. 1 ст. 228 УК РФ, виновному грозит 4 года лишения свободы.

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