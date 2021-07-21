В Рязани двое молодых людей обокрали 96-летнего пенсионера

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В Рязани сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которых подозревают в краже денег у 96-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из квартиры пожилого человека на улице Затинной пропали 70 тысяч рублей. Перед этим пенсионера навестили двое молодых людей, которые представились соцработниками и предложили ему бесплатно муку, макароны, крупу. На кухне гости пересыпали продукты в пакеты, попутно рассказывая о грядущей «денежной реформе». Хозяина попросили показать купюру, чтобы записать номера. Пока один отвлекал мужчину разговорами, второй забрал из тумбочки сбережения.

Получив описание подозреваемых, полицейские смогли выяснить марку и номер машины, на которой они приехали. Выяснилось, что машина часто проезжает по Солотчинскому шоссе. Там устроили засаду и после непродолжительной погони задержали автомобиль. В салоне находилась компания из пятерых молодых людей. Полицейские выяснили, что один из них причастен к совершенному преступлению.

Вычислить второго было делом техники. В совершении кражи признались жители Шумаши 19 и 20 лет. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до 5 лет лишения свободы.