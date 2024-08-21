Среда, 21 августа, 2024

В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rznnews62

Рязанцы неоднократно жаловались на состояние ручья Быстрец в социальных сетях. То вода в нем окрасится в кроваво-красный цвет, а то и вовсе за сутки поменяет цвет несколько раз. К тому же местные жители жалуются на запах отработанного масла, который исходит от воды.

О проблеме рязанцы написали в комментариях к посту губернатора Павла Малкова. Минприроды Рязанской области ответило, что по результатам исследований в ручье выявили превышение предельно допустимой концентрации для водоёмов рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам.

Отмечается, что все материалы направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и прокуратуру Октябрьского района г. Рязани.

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