В ручье Быстрец обнаружили превышение ПДК по нефтепродуктам

Рязанцы неоднократно жаловались на состояние ручья Быстрец в социальных сетях. То вода в нем окрасится в кроваво-красный цвет, а то и вовсе за сутки поменяет цвет несколько раз. К тому же местные жители жалуются на запах отработанного масла, который исходит от воды.

О проблеме рязанцы написали в комментариях к посту губернатора Павла Малкова. Минприроды Рязанской области ответило, что по результатам исследований в ручье выявили превышение предельно допустимой концентрации для водоёмов рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам.

Отмечается, что все материалы направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и прокуратуру Октябрьского района г. Рязани.