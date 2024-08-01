Рязанцы вновь жалуются на странный цвет ручья Быстрец

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликовали пост, в котором автор пожаловался на состояние воды в ручье Быстрец. В течение дня она не раз меняла цвет и пахла отработанным машинным маслом.

Утром вода, по словам автора поста, была синяя, к обеду — коричневая. В комментариях другие местные жители также стали выкладывать фото ручья с неестественно окрашенной водой.

Министерство природопользования Рязанской области в ответ на жалобы рязанцев написало, что 19 июля специалисты отобрали пробы воды в ручье Быстрец. Они заявляют, что превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлены.

«Вчера наш сотрудник принимал участие в проверке органов прокуратуры по указанному факту, повторно отобрали пробы воды. В настоящее время по адресу: ул. Касимовское шоссе, д.57, к.1 (вблизи ручья Быстрец) исследование атмосферного воздуха проводит наша передвижная экологическая лаборатория», — пишет пресс-служба министерства природопользования.