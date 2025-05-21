В Рязанскую область пришло летнее тепло с переходом в июнь

Неделю с 19 по 25 мая можно считать началом летнего сезона. Основная направленность погодных изменений будет заключаться в переходе от циклонического режима погоды к антициклоническому, от преимущественного влияния североатлантических влажных и прохладных воздушных масс к воздействию тропического воздуха. И эти изменения ожидают быть устойчивыми, с переходом в июнь. Об этом рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

Первые дни недели мало походили на то, что лето собирается вскоре начаться. Преобладала облачная циклоническая погода с моросящими, но затяжными дождями и среднесуточными температурами на 1,7-3,5 градуса ниже климатической нормы для начала третьей декады мая.

Между тем, начиная со среды 21 мая давление начнет расти, и влияние европейских циклонов заметно ослабнет. Это проявится в снижении облачности и вероятности осадков, а также в потеплении до майской нормы: дневные температуры поднимутся до 20-21, а ночные до 8-10 градусов, среднесуточные составят 14-15 градусов. Однако погода пока останется неустойчивой вплоть до вечера четверга.

В четверг 22 мая будет происходить «погодный перелом», установление господства над центром Русской равнины антициклонических вихрей. Вначале мы окажемся в барическом гребне, соединяющем крупные антициклоны над Кавказом и Баренцевым морем. Любые изменения, впрочем, содержат в себе риски. Так будет и в этот раз – риски будут экологическими.

«Дело в том, что при смене поля давления мы на короткое время, в основном вечер четверга, попадем в участок малоградиентного поля с очень слабым ветром менее 4 узлов, или 1-2 м/с переменных направлений. Штилевая зона в это время протянется вдоль 40-го меридиана через всю Русскую равнину. Ветер будет меняться с северо-западного на южный через поворот влево, что создаст затруднения в вертикальном перемешивании воздуха. К тому же будет происходить более интенсивное, чем в начале недели, вечернее выхолаживание – за счет роста давления будет растворяться облачность, защищающая от выхолаживания, а действительно теплые воздушные массы до нас пока не успеют дойти», — отметил Сергей Тобратов.

Выхолаживание – это температурная инверсия, а инверсия – это блокирование перемешивания. Все это создаст условия для накопления техногенных примесей в приземном воздухе вечером 22 мая. Аналогичная обстановка может сложиться и ранним утром в четверг.

Начиная с пятницы Рязань окажется под влиянием теплой периферии антициклонических вихрей. Вихри будут сменять друг друга – в субботу, например, антициклон будет располагаться над Республикой Коми, затем сместится в Поволжье – но у нас тип циркуляции не изменится. В результате погода станет малооблачной, и дневные температуры достигнут 24-28 градусов, а ночные 13-15: это температурный фон середины июня. Так что 23 мая можно считать первым летним днем. Самый теплый день недели – суббота. В воскресенье температуры чуть понизятся из-за приближения циклона со стороны Белоруссии и Верхней Волги, но его фронтальные зоны в этот раз до нас не дойдут.

До конца мая предварительно прогнозируется дальнейшее усиление антициклонических тенденций и теплая погода без осадков.

«Мы окажемся на устойчивом потоке воздуха из тропиков и субтропиков Евразии, который охватит всю Русскую равнину и Урал вплоть до Белого моря. Дневные температуры при этом могут достигнуть +30 градусов. Это имеет положительные последствия – вода в водоемах к концу месяца должна прогреться достаточно для того, чтобы купаться без дискомфорта», — отметил ученый.