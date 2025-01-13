В рязанском ТРЦ «Виктория Плаза» закроется супермаркет Spar

Единственный в Рязани супермаркет Spar, находящийся в ТРЦ «Виктория Плаза», прекратит свою работу. Такой вывод можно сделать из материала тульского издания MySLO.
Рязанский магазин Spar относится к тульскому подразделению. В ближайшее тульские магазины сети ожидает «реконструкция». Журналистам MySLO рассказали: до середины 2025 года под реконструкцию попадёт часть магазинов Spar. Вместо них откроются магазины торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».
Рязанское издание ya62 со ссылкой на информированный источник утверждает: на месте рязанского магазина Spar планируют открыть «Перекрёсток».