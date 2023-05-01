В Рязанском районе продолжаются поиски сбежавшего лиса

Сбежавшего из зоопарка в Экопарке Поляны ручного лиса продолжают искать.

Лис Филя сбежал из вольера в субботу, 29 апреля. Поиски продолжаются во всём комплексе Экопарк Поляны, лесу, а также в Полянах, Варских и Снегирях.

В группе «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА» Дом животных Рязань ВКонтакте просят всех, у кого есть возможность, присоединиться к поискам и распространять информацию.

«Чем больше людей узнает эту информацию, тем больше шансов вернуть Филю домой», – говорится в публикации.

Если вы заметили лису, просьба звонить по телефонам: 8 (4912) 52-02-25, 8 (951) 1022502, 8 (920) 6326479, 8 (910) 6250312. Звонки принимаются круглые сутки!