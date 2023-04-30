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Воскресенье, 30 апреля, 2023

Под Рязанью из зоопарка сбежал ручной лис

Фото из группы «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА» Дом животных Рязань ВКонтакте
Фото из группы «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА» Дом животных Рязань ВКонтакте

В субботу, 29 апреля, из зоопарка в Экопарке Поляны в Рязанском районе сбежал лис. Сообщение появилось в группе «МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ФЕРМА» Дом животных Рязань ВКонтакте.

Дружелюбный, дрессированный, ручной лис Филя сбежал из нового вольера на рассвете, – говорится в публикации.

Филя любит собак. Сбежавшего ищут и просят помощи в прочёсывании окрестностей.

«Кто может помочь в поисках, пожалуйста, откликнитесь! Очень нужны люди», – сказано в посте.

Просьба к тем, кто увидит лиса, немедленно сообщить по телефонам: 8 (4912) 52-02-25, 8 (951) 1022502, 8 (920) 6326479, 8 (910) 6250312.

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