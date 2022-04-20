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Среда, 20 апреля, 2022

В рязанском Лесопарке девушка прокатилась на сёрфе

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В рязанском Лесопарке девушка прокатилась на сёрфе

Александр Ильин
Кадр: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

В Рязани сняли на видео, как девушка катается на сёрфе по затопленному Лесопарку. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 20 апреля. 

«К подтопленному Лесопарку только вплавь», — написал автор. 

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Судя по кадрам, рязанка катается на доске для сапсёрфинга.

Ранее из-за половодья Лесопарк закрыли.

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