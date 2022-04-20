В рязанском Лесопарке девушка прокатилась на сёрфе

В Рязани сняли на видео, как девушка катается на сёрфе по затопленному Лесопарку. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 20 апреля.

«К подтопленному Лесопарку только вплавь», — написал автор.

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Судя по кадрам, рязанка катается на доске для сапсёрфинга.

Ранее из-за половодья Лесопарк закрыли.