В рязанском Лесопарке девушка прокатилась на сёрфе

В Рязани сняли на видео, как девушка катается на сёрфе по затопленному Лесопарку. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 20 апреля.
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Судя по кадрам, рязанка катается на доске для сапсёрфинга.
Ранее из-за половодья Лесопарк закрыли.
В Рязани сняли на видео, как девушка катается на сёрфе по затопленному Лесопарку. Ролик опубликовали в группе «RZN LIFE» 20 апреля.
Судя по кадрам, рязанка катается на доске для сапсёрфинга.
Ранее из-за половодья Лесопарк закрыли.
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