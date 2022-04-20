8.4 C
Рязань
Среда, 20 апреля, 2022

Рязанский Лесопарк закрыли для посетителей

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанский Лесопарк закрыли для посетителей

7info

Посещение Лесопарка в Рязани приостановлено из-за паводка, сообщает группа учреждения 20 апреля. 

- Реклама -

Сотрудники Лесопарка считают, что находиться там не безопасно. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Роскачестве рассказали, как отличить фейковый отзыв на товар в интернете
Комментарии для сайта Cackle