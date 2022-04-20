Рязанский Лесопарк закрыли для посетителей

Посещение Лесопарка в Рязани приостановлено из-за паводка, сообщает группа учреждения 20 апреля.
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Сотрудники Лесопарка считают, что находиться там не безопасно. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно.
Посещение Лесопарка в Рязани приостановлено из-за паводка, сообщает группа учреждения 20 апреля.
Сотрудники Лесопарка считают, что находиться там не безопасно. О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно.
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