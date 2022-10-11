В рязанском ЦПКиО появилась комната матери и ребёнка

В рязанском ЦПКиО появилась комната матери ребёнка, её установили в рамках проекта местных инициатив. Осмотрела комнату 11 октября мэр Рязани Елена Сорокина.

По её словам, комната для парка необходима – он очень востребован у жителей, здесь многолюдно, особенно по выходным, сюда приезжают семьи из других районов города.

— Но до недавнего времени на территории ЦПКиО был только один стационарный туалет, в который можно зайти с детской коляской, он расположен рядом со входом в парк со стороны улица Пушкина. Это достаточно далеко от детских площадок, — сообщает глава администрации.

Новая комната матери и ребёнка находится в районе входа в парк со стороны ЦСК. Бокс оборудован пандусом с перилами для заезда с коляской, оснащен пеленальным столиком, проточным водонагревателем, уборной зоной с сантехникой. Покрытие помещения антивандальное, всё поддается чистке, мойке. Бокс теплый, здесь установлено два обогревателя по 2,5 кВт. Для обслуживания комнаты оборудована отапливаемая техническая зона с горячей водой. Территория вокруг выложена тротуарной плиткой.

Силами Дирекции благоустройства города до конца октября будут выполнены работы по подключению бокса к электричеству и канализации.

— Комната матери и ребенка позволит решить важную проблему доступности парка для посетителей с маленькими детьми и в целом повысить комфорт этого общественного пространства, — заявила Сорокина.

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