В рязанском ЦПКиО появилась комната матери и ребёнка

В рязанском ЦПКиО появилась комната матери ребёнка, её установили в рамках проекта местных инициатив. Осмотрела комнату 11 октября мэр Рязани Елена Сорокина.
По её словам, комната для парка необходима – он очень востребован у жителей, здесь многолюдно, особенно по выходным, сюда приезжают семьи из других районов города.
Новая комната матери и ребёнка находится в районе входа в парк со стороны ЦСК. Бокс оборудован пандусом с перилами для заезда с коляской, оснащен пеленальным столиком, проточным водонагревателем, уборной зоной с сантехникой. Покрытие помещения антивандальное, всё поддается чистке, мойке. Бокс теплый, здесь установлено два обогревателя по 2,5 кВт. Для обслуживания комнаты оборудована отапливаемая техническая зона с горячей водой. Территория вокруг выложена тротуарной плиткой.
Силами Дирекции благоустройства города до конца октября будут выполнены работы по подключению бокса к электричеству и канализации.
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