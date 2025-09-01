Понедельник, 1 сентября, 2025
Рязань
Общество

В рязанской школе №70 обустроили новую спортплощадку

Анастасия Мериакри

В Рязани продолжаются работы по благоустройству школьных стадионов в рамках реализации областной программы поддержки местных инициатив.

Так, прошла приемка новой универсальной спортивной площадки, построенной у школы №70. Здесь выполнены работы по устройству искусственного резинового покрытия и металлического ограждения, установлены баскетбольные и волейбольные стойки, выполнена разметка. Общая сумма контракта составила 3,69 млн. руб.

В торжественном открытии площадки приняли участие депутаты областной и городской Дум, администрации города, ученики школы и жители микрорайона Недостоево.

