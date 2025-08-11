В Рязанской ОКБ установлен новый аппарат для диагностики остеопороза

По словам врача, поддельный алкоголь крайне опасен для организма, так как в нем помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси. Метанол, в свою очередь, бьёт по центральной нервной системе и зрительному нерву. Так, всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту