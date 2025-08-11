В Рязанской ОКБ установлен новый аппарат для диагностики остеопороза

В Рязанской ОКБ появился новый аппарат для диагностики остеопороза. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.
В Рязанской областной клинической больнице установлен современный остеоденситометр – аппарат для рентгеновской костной денситометрии. Он позволяет точно оценить плотность костной ткани и выявить остеопороз на ранней стадии.
Кому важно пройти обследование?
- Женщинам в первые годы после менопаузы (особенно после удаления яичников);
- Тем, у кого есть два и более фактора риска остеопороза;
- Людям старше 40 лет, перенёсшим переломы без серьёзной травмы;
- Пациентам, длительно принимающим гормональные препараты;
- Тем, у кого на рентгене заподозрен остеопороз;
- Пациентам, уже получающим лечение от остеопороза (для контроля терапии).
Ранняя диагностика помогает предотвратить переломы и сохранить здоровье костей. Новый аппарат закуплен за счёт средств областного бюджета и уже работает в поликлинике ОКБ.