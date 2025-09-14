Воскресенье, 14 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Власть и политика

В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов

Анастасия Мериакри

В Рязанской области в 20:00 закрылись все 963 избирательных участка. Начался подсчет голосов. 

Подсчет голосов начинается с того, что члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают неиспользованные бюллетени и «погашают» их, отрезая левый нижний угол. После подсчитывают число испорченных избирателями бюллетеней. Затем начинается подсчет бюллетеней в сейф-пакетах и переносных ящиках для голосования.

В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 

Павел Малков принял участие в голосовании на избирательном участке №1023, расположенном в «Школе № 7» Русской классической школе».

Глава региона подчеркнул, что всегда принимает участие в голосовании на выборах различного уровня, поскольку от этого зависит будущее страны, регионов и муниципалитетов.

«С первых выборов в моей жизни не пропустил ни единого голосования. Считаю, что это гражданский долг. Я должен отдать свой голос, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие, – сказал он. – Сегодня в регионе очень значимые выборы – формируем законодательное собрание Рязанской области, а значит – определяем курс на ближайшие 5 лет. Также сегодня проводятся выборы органов местного самоуправления. Все проходит на высоком уровне, спокойно, с соблюдением закона и мер безопасности. Ни одной серьезной, значимой жалобы не зафиксировано. Жители активно голосуют во всех городах и районах региона».

Денис Боков пришел на избирательный участок с супругой и детьми. Он подчеркнул, что участие в голосовании всей семьей стало традиционным.

«Считаю, что избирательная кампания – это важное событие, как и решение, которое человек принимает в ходе голосования. Всегда стараюсь приводить своих детей, чтобы они знали, что есть избирательное право, почему и для чего мы голосуем, какой результат в своей жизни хотим получить от тех или иных выборов. Очень важно быть примером для своих детей, – сказал Денис Боков. – Приятно, что рязанцы активно идут голосовать, у нас неплохая явка по региону. Призываю всех, кто еще не посетил избирательные участки, сделать это».

По сообщению наблюдателей на избирательные участки активно приходили молодежь и семьи с детьми. Также отмечались случаи, когда представители старшего поколения, подавшие заявления о голосовании на дому, все же решались и самостоятельно приходили на участок проголосовать лично.

В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 

Самые читаемые материалы

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков подвел итоги прошедших выборов в Рязанской области

Павел Малков подвел итоги завершившихся трехдневных выборов в Рязанской...
Происшествия

Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии

В Гаграх в море туристы обнаружили тело женщины и вызвали МЧС. Труп принадлежал жительнице Рязани
Происшествия

Под Рязанью легковой автомобиль сбил мужчину

Легковой автомобиль сбил человека. Очевидцы сообщают, что пострадавшего «оттащили» с дороги свидетели ДТП.
Власть и политика

Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Общество

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно.
Здоровье

Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить.
Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.