В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов

В Рязанской области в 20:00 закрылись все 963 избирательных участка. Начался подсчет голосов.

Подсчет голосов начинается с того, что члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают неиспользованные бюллетени и «погашают» их, отрезая левый нижний угол. После подсчитывают число испорченных избирателями бюллетеней. Затем начинается подсчет бюллетеней в сейф-пакетах и переносных ящиках для голосования.

В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей.

Павел Малков принял участие в голосовании на избирательном участке №1023, расположенном в «Школе № 7» Русской классической школе».

Глава региона подчеркнул, что всегда принимает участие в голосовании на выборах различного уровня, поскольку от этого зависит будущее страны, регионов и муниципалитетов.

«С первых выборов в моей жизни не пропустил ни единого голосования. Считаю, что это гражданский долг. Я должен отдать свой голос, поскольку от этого зависит дальнейшее развитие, – сказал он. – Сегодня в регионе очень значимые выборы – формируем законодательное собрание Рязанской области, а значит – определяем курс на ближайшие 5 лет. Также сегодня проводятся выборы органов местного самоуправления. Все проходит на высоком уровне, спокойно, с соблюдением закона и мер безопасности. Ни одной серьезной, значимой жалобы не зафиксировано. Жители активно голосуют во всех городах и районах региона».

Денис Боков пришел на избирательный участок с супругой и детьми. Он подчеркнул, что участие в голосовании всей семьей стало традиционным.

«Считаю, что избирательная кампания – это важное событие, как и решение, которое человек принимает в ходе голосования. Всегда стараюсь приводить своих детей, чтобы они знали, что есть избирательное право, почему и для чего мы голосуем, какой результат в своей жизни хотим получить от тех или иных выборов. Очень важно быть примером для своих детей, – сказал Денис Боков. – Приятно, что рязанцы активно идут голосовать, у нас неплохая явка по региону. Призываю всех, кто еще не посетил избирательные участки, сделать это».

По сообщению наблюдателей на избирательные участки активно приходили молодежь и семьи с детьми. Также отмечались случаи, когда представители старшего поколения, подавшие заявления о голосовании на дому, все же решались и самостоятельно приходили на участок проголосовать лично.