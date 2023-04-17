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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области задержали с поличным рыбного браконьера

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Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники Спасского райотдела МВД задержали с поличным 60-летнего местного жителя, который ловил рыбу браконьерским способом. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Правоохранители в вечернее время подъехали к озеру Спасский затон возле города Спасск-Рязанский и заметили на берегу человека в костюме химзащиты. Он вытаскивал из воды сеть с несколькими рыбинами. Полицейские задержали 60-летнего жителя одного из сёл Спасского района, изъяли сеть, незаконный улов и доставили мужчину в отдел полиции.

Дознаватель ОМВД по Спасскому району возбудил уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. Санкция предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, исправительные работы до 2 лет или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские регулярно проводят рейды для защиты водных биоресурсов от браконьеров. Правоохранители проверяют берега озёр и рек, контролируют излюбленные места нарушителей. Особенно актуальна такая работа во время нереста, так как хищнические действия браконьеров могут существенно сократить поголовье рыбы.

Ранее стало известно, что глава СКР России поручил доложить об обстоятельствах незаконной охоты в Шацком районе.

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