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В Рязанской области вырастет плата за детский сад с 1 января

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Алексей Самохин
Изображение Paolinio с сайта Pixabay

С 1 января 2025 года в Рязанской области вырастет плата за детский сад. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Жители Рязани будут ежемесячно платить 2569 рублей, в Рязанском районе — 2458 рублей.

В Скопине, Шиловском районе, Ряжском, Сасовском округах, а также в Спасском, Рыбновском, Пронском районах плата составит 2126 рублей в месяц, в Касимовском округе — 2046 рублей.

Меньше всего заплатят жители Михайловского района — 1594 рубля в месяц.

В остальных районах плата составит 1728 рублей ежемесячно.

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