В Рязанской области выплатили компенсации 16 семьям погибших при ЧП 

В Рязанской области из регионального бюджета выплатили компенсации 16 семьям погибших во время ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего на 26 августа заявления о выплатах подали 17 семей. Кроме того, подано 11 заявлений о компенсации по ранению, двоим уже произведены выплаты.

68 граждан, у которых пострадало имущество, получили деньги на первоочередные нужды.

По данным на вторник, в списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.