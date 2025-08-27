Среда, 27 августа, 2025
8.9 C
Рязань
Общество

В Рязанской области выплатили компенсации 16 семьям погибших при ЧП 

Алексей Самохин
Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

В Рязанской области из регионального бюджета выплатили компенсации 16 семьям погибших во время ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе. 

Всего на 26 августа заявления о выплатах подали 17 семей. Кроме того, подано 11 заявлений о компенсации по ранению, двоим уже произведены выплаты. 

68 граждан, у которых пострадало имущество, получили деньги на первоочередные нужды. 

По данным на вторник, в списках погибших — 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев
Новости России

Священник назвал слова, которые не стоит говорить во время молитвы

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал, каких ошибок стоит избегать во время молитвы.

Последние новости

Новости России

Альпинистку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести

Из-за сломанной ноги она не могла передвигаться и с 12 августа оставалась на пике Победы, на небольшой площадке на высоте около 7 200 м.
Интересное

Гороскоп на 27 августа: середина недели принесет перемены и новые силы

Гороскоп на 27 августа 2025 года для всех знаков зодиака: советы о работе, саморазвитии, здоровье и личных отношениях. Узнайте, что готовит середина недели.
Происшествия

В соцсетях сообщили о пожаре около Рязани

По словам очевидцев, пожар в поле случился около населённого пункта Божатково. Через некоторое время на место проехали машины МЧС. 
Новости России

Наталья Наговицина находится рядом с телом погибшего 10 лет назад альпиниста Ишутина

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой вершины Тянь-Шаня, на высоте около 7200 метров.
Культура и события

Мастер-классы от ведущих ресторанов города пройдут на гастрофестивале «Рязань-930»

Всех гостей мероприятия будут ждать мастер-классы от ведущих ресторанов Рязани, дегустация 100-метрового пирога от АО «Детское питание», приготовление каши-катанки с белыми грибами.
Новости мира

Трамп заявил о готовности ввести санкции и против Украины 

США могут ввести санкции не только против России, но и против Украины, если не будет прогресса в мирных переговорах, заявил Дональд Трамп.
Культура и события

VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее» пройдет в Рязани

В течение двух дней гости смогут посетить ремесленные и интерактивные площадки, мастер-классы, зону детской анимации, спортивные активности, маркет локальных брендов и гастрономическое пространство.
Происшествия

Несанкционированная свалка образовалась вблизи мест захоронения ветеранов ВОВ

Несанкционированная свалка отходов вблизи мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны ликвидирована. Главе администрации округа внесено представление.