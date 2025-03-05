В Рязанской области военнослужащий зарезал двух мужчин

В Рязанской области военнослужащий совершил двойное убийство. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Вечером 4 марта на обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области подозреваемый зарезал двух мужчин в машине и выкинул трупы на обочину. На трупах обнаружили колото-резаные раны головы и шеи. Выяснилось, что один из погибших был военнослужащим.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого — 46-летнего Владимира, который ехал на «Ладе-Гранте» по тому же шоссе. 5 марта у него начался отпуск. Во время поездки с двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате Владимир вытащил нож и зарезал водителя и пассажира.

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На военного возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ведётся следствие.