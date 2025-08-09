В Рязанской области увеличилась численность прожорливых и злостных вредителей — шелкопряда-монашенки

Увеличение численности шелкопряда-монашенки зафиксировано в Рязанской области. Об этом сообщают специалисты «Центра защиты леса Рязанской области».

При выполнении работ по государственному лесопатологическому мониторингу было отловлено несколько особей шелкопряда-монашенки. В течение ряда последних лет этот вредитель, в норме присутствующий в лесах области в незначительных количествах, при учетах не попадался. В 2025 году впервые за время ведения наблюдений несколько бабочек самцов было обнаружено при проверке феромонных ловушек, установленных на шелкопряда непарного.

Также при проведении рекогносцировочных наблюдений за популяциями вредных организмов на специальных маршрутных ходах лесопатологами было отмечено наличие бабочек шелкопряда-монашенки в лесных насаждениях. Это говорит о некотором увеличении численности вредителя относительно фоновой.

Шелкопряд-монашенка — бабочка семейства волнянок, является одним из самых прожорливых и злостных вредителей лесного хозяйства, наравне с непарным шелкопрядом. В первую очередь ее гусеницы повреждают хвойные породы деревьев. Ни бабочки, ни куколки сами по себе не являются угрозой для леса. Значительный вред приносят гусеницы. В начале лета молодые гусеницы шелкопряда-монашенки «набирают вес», активно поедая в первую очередь хвойные породы деревьев, и могут оставить за собой голые остовы вместо пушистых веток.

Пока количество особей вредителя не является опасным, но сотрудники ЦЗЛ Рязанской области продолжают наблюдения с большим вниманием. Результаты наблюдений за популяцией шелкопряда-монашенки будут использованы для оценки численности вредителя на начальной стадии развития и при необходимости направлены в Министерство природопользования Рязанской области. Полученные данные о развитии популяций станут основой для составления прогнозов повреждения лесов на территории Рязанской области.