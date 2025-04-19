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Фото: Изображение от pvproductions на Freepik
Власть и политика

В Рязанской области провели большую работу по предотвращению пожаров

Алексей Самохин

В Рязанской области за прошедшие недели провели масштабную работу по предотвращению пожаров. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков. 

Опахано 9 тысяч километров в более чем 1000 населённых пунктах, расчищено около 350 водоёмов и созданы минерализованные полосы.

По словам губернатора, работы проведены качественно и в максимально сжатые сроки.

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— Сохранность лесов — наша общая задача и ответственность, — пишет Малков. — Прошу всех жителей соблюдать правила противопожарной безопасности. Запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и любые другие действия, несущие риск возникновения пожаров.

Если увидели возгорание, сразу сообщайте на «горячую линию» по телефону: 8-800-100-94-00.

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