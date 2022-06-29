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Среда, 29 июня, 2022

В Рязанской области продолжается ремонт мостовых сооружений

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7info

В Рязанской области продолжается ремонт мостовых сооружений

На автодорогах Рязанской области насчитывается более 450 мостов и путепроводов. Поддержание их в нормативном состоянии является стратегически важной задачей. Благодаря программе «Мосты и путепроводы», стартовавшей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в Рязанской области приступили к планомерному обновлению мостов и путепроводов.

Так, в рамках программы в этом году в регионе в нормативное состояние приведут 8 мостовых сооружений, входящих в состав региональных автодорог.

На каждом из объектов работы уже ведутся. Например, в Кораблинском районе активными темпами выполняется капитальный ремонт моста через реку Мостья на автодороге Пустотино — Хмелевое — Кирилловка.

На сегодняшний день на объекте завершен демонтаж существующих конструкций моста, ведутся работы по устройству и усилению береговых опор.

Затем подрядчик приступит к монтажу балок пролетного строения, выполнит устройство слоя из железобетона, рулонной изоляции и уложит асфальтобетонное покрытие.

Полностью завершить ремонт объекта планируется до конца октября 2022 г.

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