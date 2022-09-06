В Рязанской области приступили к уборке сахарной свёклы

Рязанские аграрии продолжают осенний комплекс полевых работ. Подробности сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

В Александро-Невском районе приступили к уборке сахарной свёклы, сладкие корнеплоды накопаны с первой сотни гектаров. В 2022 году площадь посевов сахарной свёклы – максимальная за последние годы и составляет 7,3 тысячи гектаров. Помимо Александро-Невского района сахарная свёкла посеяна в Сасовском, Шацком, Пителинском и Чучковском районах.

Продолжается уборка зерновых культур. По состоянию на 6 сентября в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области обмолочено 662 тысячи гектаров зерновых культур (96% площади, подлежащей уборке). Намолочено 2 млн. 891 тыс. тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 43,7 центнера с гектара, что выше прошлых лет (урожайность на аналогичную дату в 2020 году составляла 42,3 ц/га, а в 2021 году – 32,0 ц/га). Наивысший результат по валовому сбору получен в Сараевском (321 тыс. тонн), Милославском (275 тыс. тонн), Михайловском (223 тыс. тонн) и Скопинском (219 тыс. тонн) районах, а по урожайности лидируют Александро-Невский (59,1 ц/га), Сапожковский (52,2 ц/га) и Ряжский (49,4 ц/га) районы.

Также в Рязанской области убирают масличные культуры: рапс (убрано 49% площадей, получено 79 тыс. тонн маслосемян), горчицу (64%, 1,8 тыс. тонн) и в ряде хозяйств приступают к уборке сои.

Аграрии приступили к уборке картофеля (2% площадей, 1,3 тыс. тонн) и овощей открытого грунта (9%, 0,5 тыс. тонн).

Продолжается заготовка кормов для отрасли животноводства, пришло время убирать кукурузу на силос: убрано 5,3 тыс. га (15%).

Под урожай 2023 года посеяно 110 тысяч гектаров озимых культур, что составляет 32% от плана.