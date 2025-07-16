В Рязанской области применяют самые современные технологии лечения сердца и сосудов

Региональное министерство здравоохранения информирует о реализации в Рязанской области федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящее время в повседневную практику Рязанского кардиодиспансера вошли самые современные технологии лечения сердца и сосудов. Активно применяется электрофизиологическое исследование – точнейший из известных способов диагностики аритмий. Специалисты успешно проводят радиочастотную абляцию – миниинвазивную процедуру, которая позволяет избавиться от аритмии. Еще два года назад такие хирургические вмешательства в регионе были новинкой. В прошлом году было проведено уже 150 операций. Сегодня их число растет.

В целом увеличивается сложность хирургических вмешательств. Так, специалисты кардиодиспансера недавно внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов. Электрод впервые установлен в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Ранее такая методика ни разу не применялась в Рязанской области. Операция прошла успешно.

Расширять спектр способов оказания высокотехнологичной медпомощи рязанцам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, позволяет инновационное оборудование, приобретенное по нацпроекту «Здравоохранение». В настоящее время работа продолжается в рамках нового профильного нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», запущенного в 2025 году по инициативе Президента РФ В.В. Путина.