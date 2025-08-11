В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Индустриальный промышленный парк «Рязанский» пополнится новым резидентом — компанией, которая планирует построить завод по производству автомобильной электроники. Решение об этом было принято на Инвестиционном совете при Корпорации развития Рязанской области.

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.

Новое предприятие будет оснащено четырьмя производственными линиями и позволит создать до 180 новых рабочих мест. Срок реализации проекта — три года.

Завод будет выпускать широкий спектр продукции, включая: штатные мультимедийные системы для автомобилей; устройства видеорегистрации; телематические боксы (T-Box); другие системы.

Чтобы обеспечить соответствие международным стандартам, планируется частичная автоматизация производства.

Инвесторы отметили, что этот проект — логичное продолжение их сотрудничества с крупными автоконцернами и успешного опыта строительства аналогичного завода в Подмосковье.

Открытие нового предприятия положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.