В Рязанской области появится учебно-кинологический центр для животных

В Рязани прошло заседание общественного совета проекта «Защита животного мира» отделения партии «Единая Россия». В работе приняли участие начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев, координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира» в Рязанской области Андрей Епишин, председатель общественного совета федерального партпроекта в регионе Марина Селезнева, представители администрации Рязани, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, Учебно-дрессировочного центра «Мотивация», федерации спортивно-прикладного собаководства области, приюта для бездомных животных «Спасибо за Жизнь».

Павел Малков отметил, что партийный проект «Защита животного мира» реализуется с прошлого года с целью обеспечения контроля в этой сфере, формирования в обществе ответственного отношения к животным.

«По статистике, у более половины семей в нашей стране есть домашние животные. И есть общественный запрос на воспитание ответственного отношения к ним, на формирование необходимой инфраструктуры. Проект «Защита животного мира» объединяет неравнодушных людей, совместно с ними будем заниматься решением существующих проблем, – сказал Губернатор. – Работа в этом направлении уже ведется. Начинаем строить современный приют для бездомных животных. Организуем учебно-кинологический центр. Начинаем приводить в порядок места для выгула собак. Важное направление работы – развитие кинологического спорта. Конечно, будем активно работать с владельцами животных, повышать уровень общей культуры».

В ходе заседания был подробно рассмотрен проект по строительству учебно-кинологического центра для животных. Он создается на базе Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова в п. Варские. На площади в 600 кв. метров будут размещены учебные аудитории для подготовки кинологов и ветеринаров, ветклиника, кинологический комплекс. По словам Губернатора, открытие центра, которое планируется в сентябре текущего года, позволит вывести образовательный процесс на качественно новый уровень. Речь также шла о строительстве приюта для содержания бездомных животных в Рязанском районе. По словам начальника главного управления ветеринарии Михаила Балакирева, в основе проекта использованы лучшие практики других регионов. В настоящее время объявлен тендер, сдача объекта планируется в августе 2026 года.

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Участники заседания также рассмотрели вопросы, связанные с популяризацией кинологического спорта, созданием и благоустройством в Рязани современных площадок для выгула собак, проведением благотворительных мероприятий в помощь бездомным животным, а также спортивно-досуговых и просветительских акций.