Пятница, 4 октября, 2024

В Рязанской области похитили 16-летнюю школьницу, чтобы выдать замуж

Автор: Алексей Самохин

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Image by Nino Carè from Pixabay

Трое жителей Московской области похитили 16-летнюю рязанскую школьницу, чтобы выдать девочку замуж, сообщает пресс-служба Следкома.

Уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) следователи возбудили в отношении мужчин 1985, 1986 и 2008 годов рождения.

По версии следствия, 29 сентября в городе Рыбное фигуранты дела посадили упирающуюся девушку в машину и отвезли в соседний регион, чтобы выдать замуж за своего родственника. 

Силовики обнаружили похищенную, освободили и передали родителям. Подозреваемых задержали, следствие просит суд отправить их в СИЗО. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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