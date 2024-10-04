В Рязанской области похитили 16-летнюю школьницу, чтобы выдать замуж

Трое жителей Московской области похитили 16-летнюю рязанскую школьницу, чтобы выдать девочку замуж, сообщает пресс-служба Следкома.

Уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) следователи возбудили в отношении мужчин 1985, 1986 и 2008 годов рождения.

По версии следствия, 29 сентября в городе Рыбное фигуранты дела посадили упирающуюся девушку в машину и отвезли в соседний регион, чтобы выдать замуж за своего родственника.

Силовики обнаружили похищенную, освободили и передали родителям. Подозреваемых задержали, следствие просит суд отправить их в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается.