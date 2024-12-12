В Рязанской области отремонтировали более 30 км железнодорожных путей

В ходе ремонтно-путевой кампании в 2024 году на Московской железной дороге в Рязанской области отремонтировано 31,8 км пути. Это участки Рыбное — Рязань-1 (16,4 км), Рыбное — Узуново (6,5 км), Кораблино — Ряжск (8,9 км), сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожники выполнили полный цикл путевых работ: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, выправку пути, сварку бесстыкового пути. Кроме того, специалисты МЖД уложили 7 новых комплектов стрелочных переводов, провели выправку 106 км пути и 134 стрелочных переводов.

Большинство путевых работ велось по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Для обеспечения высокой точности при постановке пути в проектное положение использовались лазерные системы в комплексе со спутниковой аппаратурой и геодезической сетью.