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Среда, 15 декабря, 2021
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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

7info
Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

В Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

По данным Гидрометцентра, ночью и утром, с сохранением в первой половине дня 15 декабря местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

При тумане вырастает риск возникновения ДТП. Сотрудники МЧС рекомендуют оставаться дома людям с сердечными и астматическими заболеваниями.

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Единый номер вызова экстренных служб 112.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

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