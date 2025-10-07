Вторник, 7 октября, 2025
В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Анастасия Мериакри
Изображение от stockking на Freepik

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

С 29 сентября по 5 октября 2025 года зафиксировано 6663 случая ОРВИ. Лабораторные исследования выявили вирусы негриппозной этиологии и 20 случаев COVID-19.

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.

В рамках прививочной кампании вакцинировано 37,6% взрослых и 56,8% детей. Всего вакцинировано 17% населения.

Для профилактики соблюдайте дистанцию, избегайте контактов с больными, сократите время пребывания в местах массового скопления людей, носите маску в транспорте и магазинах, регулярно мойте руки, проветривайте помещения и ведите здоровый образ жизни.

