В Рязанской области на 17% повысилась заболеваемость COVID-19

В Рязанской области за неделю с 24 февраля по 2 марта на 17% повысилась заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона.

За указанный период в области зарегистрировано 8183 случая заболевания ОРВИ. Это на 8,1% больше, чем неделей ранее. Лабораторный мониторинг выявил вирусы гриппа и негриппозной этиологии.

За 7 дней зарегистрировано 27 случаев заболевания COVID-19. Неделей ранее их было на 17,4% меньше.

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Для снижения риска инфицирования ОРВИ необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики:

В ведомстве напоминают, что для снижения риска заболеваемости необходимо избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, отказаться от вредных привычек, чаще бывать на свежем воздухе.

При первых симптомах заболевания следует обратиться к врачу.