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В Рязанской области федеральные трассы чистят 15 единиц техники

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Алексей Самохин
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, с последствиями снегопада в минувшие сутки боролись 188 единиц техники: в Рязанской области — 15, в Тамбовской — 62, в Воронежской — 5, в Волгоградской — 60, в Ростовской — 46.

Для обработки проезжей части израсходовано 4298 тонн противогололедных материалов: в Рязанской области — 150 тонн, в Тамбовской — 2174 тонны, в Воронежской — 244 тонн, в Волгоградской — 1670, в Ростовской — 60 тонн. Движение автотранспорта обеспечено в штатном режиме.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие сутки во всех подведомственных регионах, кроме Ростовской, также ожидается небольшой снег. В Волгоградской области, где помимо снега возможен туман, ожидается снижение видимости до 500 м.

Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах для ликвидации последствий стихии. В случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 531 единицу дорожной техники в пяти регионах.

Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

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