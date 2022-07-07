В Рязанской области более 54 миллионов рублей выплачено женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

Женщины, вставшие на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, могут оформить ежемесячное пособие. С июля 2021 года в Рязанской области более 5 тысяч женщин обратились за назначением пособия. За 5 месяцев текущего года выплаты составили свыше 22 млн. рублей. Общая сумма выплат ежемесячных пособий с июля 2021 года составила свыше 54 млн. рублей.

Пособие назначается при обращении женщины после наступления 12 недель беременности и выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недель беременности, до месяца родов включительно. В Рязанской области среднедушевой доход семьи для назначения пособия не должен превышать 12 388 рублей.

Размер ежемесячного пособия равен 50% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. В Рязанской области размер пособия составляет 6752 рубля.

Узнать подробную информацию о пособии беременным женщинам можно по телефону контакт-центра ОПФР по Рязанской области 8(800)600-07-44 или на официальном сайте ПФР.