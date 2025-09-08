Понедельник, 8 сентября, 2025
В Рязанской области 1857 жителей получили поддержку в виде социального контракта с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от pressfoto на Freepik

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщает о том, что с начала текущего года 1857 жителей Рязанской области заключили социальный контракт. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья» и позволяет оказать помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт можно заключить, в том числе, на открытие собственного дела, организацию личного подсобного хозяйства, решение вопроса с трудоустройством. Такая мера поддержки предоставляется и для приобретения товаров первой необходимости и лекарственных препаратов, другие нужды граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего граждане пользуются соцконтрактом, чтобы найти подходящую работу или заняться предпринимательством.

По поручению Губернатора Павла Малкова специально для жителей Рязанской области министерством цифрового развития, информационных технологий и связи совместно с министерством труда и социальной защиты населения региона разработано и запущено мобильное приложение «Открытый регион62. Социальная защита». С марта 2025 года через этот сервис можно оформить социальный контракт.

В мобильном приложении можно узнать обо всех направлениях поддержки, подать заявление, составить индивидуальную программу выхода из сложной ситуации, согласовать бизнес-план, заключить соцконтракт, открыть свое дело или развивать уже имеющийся бизнес, направить отчеты онлайн.

Заявление на заключение социального контракта также можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

