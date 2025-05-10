В Рязанской области 10 мая усилится ветер, ожидаются дождь с грозой

По данным Рязанского филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 10 мая в отдельных районах Рязанской области ожидается сильный дождь, местами — гроза и усиление ветра с порывами до 12–17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Уважаемые рязанцы! Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности:

— избегайте нахождения под рекламными щитами, крышами зданий, линиями электропередачи и деревьями;

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— по возможности ограничьте время пребывания на улице;

— на случай отключения электричества вечером подготовьте электрический фонарь;

— не используйте открытый огонь для освещения — это опасно и может вызвать пожар.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, звоните:

— пожарная служба и спасатели: 01 (с мобильного — 101);

— единый номер экстренных служб: 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.