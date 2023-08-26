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В Рязани завершился VI Международный форум древних городов

7info

В субботу, 26 августа, в Рязани прошло торжественное закрытие VI Международного форума древних городов.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова гостей и участников церемонии приветствовал заместитель председателя правительства региона Артем Никитин.

Никитин поздравил собравшихся с успешным проведением Форума: «Позади 50 событий культурной и деловой программы, овации зрителей на спектаклях и концертах, эмоции и впечатления от увиденного на выставках, воспоминания о тёплых встречах и дружеском общении. Всё это с собой увозят наши гости из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, семидесяти городов России, и, конечно же, запомнят рязанцы. Форум древних городов — это уникальный формат международного и межкультурного диалога. В этом году он вновь наглядно продемонстрировал, что культура вне политики, а музыка — самое сильное объединяющее начало», — сказал он и пригласил всех на VII Международный форум древних городов.

В ходе завершающего Форум концерта-саги «Книга мира» выступили участники фестиваля «Дивные гости», Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова, Рязанский камерный хор.

В концерте-саге приняли участие: солистка Большого театра России Ольга Силиверстова (сопрано), солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Виталий Серебряков (тенор), лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Ирина Кобзева, студия танца «Поколение Дэнс» Евгения Осотина, театр танца «Банзай» Анны Кряжевой, коллектив «20.13» студии танца Галины Кобзевой, эстрадный ансамбль РязГМУ под управлением Ирины Жимуляевой и другие исполнители.

В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов
В Рязани завершился VI Международный форум древних городов

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