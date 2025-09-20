Суббота, 20 сентября, 2025
В Рязани завершился фестиваль «Рязанские смотрины. ВОСТОК+», который собрал кукольников из 20 стран

Анастасия Мериакри
Фото предоставлено пресс-службой Рязанского театра кукол

Торжественное закрытие фестиваля прошло 18 сентября в Рязанском театре кукол. Впервые фестиваль продолжался неделю и включал несколько программ: театральную, деловую и образовательную программы.

«Театр кукол – мощнейшее средство влияния на души и разум людей. В Индии искусство играющих кукол веками сохраняло и преумножало культурные традиции. Кукольники строят мосты между другими людьми и нациями, сохраняют дружбу между народами. Сегодня мы присутствуем на небывалом, невероятном событии! Такого фестиваля мир кукольников еще не видел. Мы благодарны Президенту Российского центра UNIMA Константину Кириллову, который отдает организации фестиваля столько сил, и его невероятной команде! Фестиваль дал пищу для глаз, ума, души и каждый день здесь был наслаждением», — сказала Соня Хан, куратор глобальных культурных проектов альянса БРИКС.

«Впервые в истории фестиваля у нас такое серьезное международное представительство. Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, искусство – это мягкая сила, поэтому для нас работа с коллегами, как в России, так и за рубежом, очень важна. Спасибо Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку. Без его помощи масштаб фестиваля был бы совсем другим. 7 дней, 23 спектакля, 55 театральных показов, три лаборатории – эти цифры доказывают, что искусство играющих кукол объединяет страны, театры, сердца!», — подчеркнул директор Рязанского театра кукол, лауреат Премии Президента РФ «За вклад в развитие отечественного театрального искусства» Константин Кириллов.

За семь дней гости и участники фестиваля увидели 24 спектакля. Состоялось 55 театральных показов. Фестиваль посетили 500 участников из двадцати стран мира и 9 560 зрителей. Оргкомитет фестиваля получил 120 заявок от российских театров и 35 заявок из-за рубежа. В итоговую афишу вошли 11 российских театров и 12 иностранных коллективов.

Деловая программа фестиваля объединила кукольников со всей России и их коллег из двадцати стран мира. В деловой программе приняли участие Президенты Национальных центров UNIMA из десяти стран и 70 директоров отечественных театров кукол.

Участие в деловой программе также приняли: Председатель Союза театральных деятелей РФ, Народный артист РФ Владимир Машков, директор и куратор по глобальным культурным программам БРИКС Соня Хан (Индия), директор Рязанского театра кукол и фестиваля «Рязанские смотрины», Президент Российского Национального центра UNIMA (Международного союза деятелей театров кукол) Константин Кириллов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а так же ведущие эксперты сферы, включая Президентов Национальных центров UNIMA (Бразилия, Конго, ОАЭ, Шри-Ланка, Иран).

«Я считаю, что кукольникам сейчас уделяют незаслуженно мало внимания, хотя это первый театр, с которым человек встречается в жизни, и у нас в России он находится на высочайшем уровне. Решения, которые вы примите в рамках деловой программы, лягут в основу концепции развития театрального искусства в стране до 2035 года, над которой сейчас работает СТД РФ. Хочу обратить ваше внимание на несколько направлений работы и прошу их обсудить. Во-первых, образование. Во-вторых, мастерство и традиции. Дорогие друзья, работы будет много, но я очень воодушевлен, потому что вижу, что вы готовы трудиться», — сказал Владимир Машков.

«Эта встреча – одно из крупнейших событий в истории искусства играющих кукол. Дамы и господа, давайте бережно относится к нашему искусству и культуре, чтобы обеспечить его процветание в мире, который не перестает меняться. От имени международного альянса БРИКС, я благодарю руководителей международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины», президента Российского центра UNIMA Константина Кириллова и команду Рязанского театра кукол за то, что эта встреча стала возможной», — отметила Соня Хан.

«В эти два дня мы обсуждали самые насущные вопросы, проблемы и достижения в сфере искусства играющих кукол, ситуацию в мире и наше место в нем. Объединив усилия, мы сформулировали предложения, как и куда развиваться в дальнейшем отечественному театру кукол. Результаты этой работы Российский центр UNIMA представит Союзу театральных деятелей Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации», — подчеркнул Константин Кириллов.

В ходе деловой программы были подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве между Национальными центрами UNIMA, театрами, фестивалями и альянсом БРИКС.

Образовательная программа XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины. ВОСТОК+» включает три театральные лаборатории:

— четвертую Международную школу-лабораторию для молодых кукольников «Луна для всех одна», организованную Российский Национальный центром UNIMA совместно с Рязанским театром кукол;
— первую Лабораторию для молодых театральных критиков, студентов ГИТИСа, организованную ведущим театральным ВУЗом страны совместно с Рязанским театром кукол;
— первую Лабораторию для молодых режиссеров-кукольников, студентов ГИТИСа, организованную ведущим театральным ВУЗом страны совместно с Рязанским театром кукол.

Образовательная программа также включала: мастер-классы по кукловождению для участников фестиваля от виртуозов из китайского города Пинъяо, мастер-класс сценической речи от куратора по глобальным культурным программам БРИКС Сони Хан (Индия), экскурсии и творческие встречи.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля все участники и партнёры «Рязанских смотрин-2025» получили именные дипломы-гравюры, созданные Заслуженным художником Российской Федерации Михаилом Шелковенко, и уникальные призы фестиваля, изготовленные по авторским эскизам художника-постановщика Рязанского театра кукол Ларисы Микиной-Прободяк из бронзы, расписанные автором вручную.

Возрастное ограничение 6+.

