В Рязани запустили мобильные пункты оплаты ЖКУ

В Рязани начали работу мобильные пункты приёма платежей за ЖКУ, сообщает ГТРК «Ока».

Броневики появились на улицах Стройкова и Берёзовой. Там временно закрыты на ремонт помещения магазинов, в которых располагаются пункты приёма платежей. Чтобы горожане не испытывали неудобств, РГМЭК направило туда мобильные пункты.

По словам заместителя директора РГМЭК по работе с физическими лицами Алексея Рейтембаха, броневики работают по Рязанской области. Так как ожидался прирост очередей, их привезли в Рязань, чтобы компенсировать временное закрытие двух стационарных пунктов.

По данным РГМЭК, пик посещений в пунктах приёма платежей приходится на период с 20 по 25 число каждого месяца. К пиковым нагрузкам на предприятии подготовились: в пунктах работают волонтеры. Они помогают желающим зарегистрироваться и оплатить услуги онлайн.

Полный список сервисов можно найти на сайте РГМЭК в разделе «Передать показания».