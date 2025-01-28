В Рязани запретят парковку по ряду адресов. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения вводят в целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды. Планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани:

участок на площади Театральной вдоль фонтана со стороны пешеходного перехода через ул. Есенина — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

участок дороги в районе дома №15 по Соборной площади (Лицей №4) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

ул. Пирогова в районе домов №11 (школа №45) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

участок ул. Гагарина от ул. Дзержинского до ул. Пушкина (в указанном направлении) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

участок автомобильной дороги (ул. Полина) от Московского шоссе до дома №1 по ул. Полина — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

участок улицы Парковый проспект от ул. Мервинская до дома №1а по ул. Советская (Академия Единоборств);

на участках дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Октябрьская, д. 65 и д. 65 корп. 1; ул. Введенская, д. 115; ул. Гоголя, д. 41 — будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средств, предусмотрена эвакуация;

в районе дома №22А по ул. Интернациональная — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;

улица Кальная в районе домов №33, 35, 37 — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Срок выполнения работ по монтажу вышеуказанных знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.