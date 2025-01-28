Вторник, 28 января, 2025
5.1 C
Рязань
Фото: https://web.telegram.org/a/#-1001710461999
Транспорт и дороги

В Рязани запретят парковку по ряду адресов

Анастасия Мериакри

В Рязани запретят парковку по ряду адресов. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения вводят в целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды. Планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Рязани:

  • участок на площади Театральной вдоль фонтана со стороны пешеходного перехода через ул. Есенина — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • участок дороги в районе дома №15 по Соборной площади (Лицей №4) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • ул. Пирогова в районе домов №11 (школа №45) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • участок ул. Гагарина от ул. Дзержинского до ул. Пушкина (в указанном направлении) — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • участок автомобильной дороги (ул. Полина) от Московского шоссе до дома №1 по ул. Полина — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • участок улицы Парковый проспект от ул. Мервинская до дома №1а по ул. Советская (Академия Единоборств);
  • на участках дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Октябрьская, д. 65 и д. 65 корп. 1; ул. Введенская, д. 115; ул. Гоголя, д. 41 — будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспортных средств, предусмотрена эвакуация;
  • в районе дома №22А по ул. Интернациональная — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
  • улица Кальная в районе домов №33, 35, 37 — будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Срок выполнения работ по монтажу вышеуказанных знаков запланирован на третью декаду февраля 2025 года.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.