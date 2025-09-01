В Рязани закрыли движение по улице Ленинского Комсомола до 25 октября

В Рязани до 25 октября закрыли движение по улице Ленинского Комсомола. Об этом сообщает администрация города.

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы будет закрыто движение транспорта по улице Ленинского Комсомола у дома №3 в период с 16:00 1 сентября до 23:00 25 октября.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.